عدوان: لا نريد أن نشارك في الحكومة المقبلة ونريد إنتخابات نيابية مبكرة

أشار نائب رئيس حزب “القوات اللبنانية” جورج عدوان، إلى “أنّنا كقوات لا نريد أن نشارك في الحكومة المقبلة ونريد إنتخابات نيابية مبكرة والمعركة الأساسية هي معركة الجوع والإبتعاد عن المذهبية”.

وقال عدوان في حديث للـmtv: “مشهد التكسير والتخريب في وسط بيروت يُسيء للإنتفاضة ويضرّ بالإقتصاد ومن قاموا بهذه الأعمال وجوههم معروفة ويجب على القضاء التحرّك وإذا لم يحصل ذلك فعلى الدنيا السلام وإذا لم يتحرّك القضاء تكون الحكومة سقطت في الملف الأمني أيضًا وهناك مسؤولية تقع على وزيرة العدل للوصول إلى نتيجة”، معتبرًا أنّه “إذا كان الهدف مما حصل في وسط بيروت الضغط على مصرف لبنان والمصارف فهو لم ينجح ومعلوماتي تقول إن الهدف لم يكن إقالة سلامة إنما زيادة تنسيقه مع الحكومة”.

وأضاف: “من دون موافقة المجلس النيابي على الخطة والأرقام لن تنجح الحكومة في المفاوضات” سائلاً: “كيف سينهض الإقتصاد من دون المصارف؟”.

وتوجّه عدوان الى دياب قائلاً: “التعيينات التي أجريتها الأربعاء لا تشبه ما تدّعيه من إستقلالية وانتظرنا منك ألا تشبه الآخرين فأمسيت تشبههم”. وتابع: “مجموعة من الخبراء والمستشارين وضعوا خطة من دون عمل تدقيقيّ جدّي ويجب الحفاظ على النظام الإقتصادي الحرّ. يعطون أبشع مثل في الإصلاح للمجتمع الدولي ويستكملون في المحاصصة وهناك حفلة تدمير ذاتي والذهاب الى “المهوار” بسرعة”، مشددًا على أنّه تمّ “إعطاء الحكومة عدّة فرص ومشكلتنا ليست القوانين إنما تطبيقها”.

وعن ارتفاع سعر صرف الدولار، قال عدوان: “هو نتيجة الوضع الإقتصادي. وضخّ الدولار سيكون على حساب الإحتياط الذي يتمّ استخدامه لشراء المواد الأساسية كالقمح والمازوت وغيرهما. ولدينا بقايا دولة ويجب العمل على دعم الإقتصاد وضبط الحدود كي يبقى الدولار بيد المواطنين ولكن ذلك موقت فإذا لم يتمّ تحريك العجلة الإقتصادية عبر ضخّ الأموال نكون أمام “مضيعة الوقت”. ورأى أنّ “تعديل الحكومة أو تغييرها غير وارد اليوم ولذلك نطلب منهم العمل كي لا نصل الى هذه المرحلة”، خاتمًا “نمرّ بظرف صعب جدًّا أحد مؤشراته ما حصل على أطراف عين الرمانة ورغم الوضع الإقتصادي الصعب وهذه الحكومة التي لم تنجح في بعض الإمتحانات يجب العمل على إنقاذ لبنان”.