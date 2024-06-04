عدوان للقضاة: أنتم لا تطبقون العدالة وتضربون أمل اللبنانيين بغدٍ أفضل

عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة، قبل ظهر اليوم الثلاثاء، في المجلس النيابي، برئاسة النائب جورج عدوان وحضور النواب الاعضاء.

وقال عدوان بعد الجلسة: “ناقشنا في لجنة الادارة والعدل التعديلات على قانون القضاء العسكري . واثار بعض النواب نقطة تتعلق بالقضاء عموما، وقد شهدنا في الاسبوعين الاخيرين جدلية بين هيئة القضايا ومحاكم الاستئناف وحول الصلاحيات وبقضية الحاكم السابق لمصرف لبنان الاستاذ رياض سلامة”.

وأضاف: “المحزن انه يدور تراشق بين القضاة، ولم يحصل اي تدبير قضائي جدي بحق سلامة، وهذا امر معيب وذلك يدل على قضاء لا يمارس صلاحياته ولا يحاسب أو يعاقب، وأتوجه لبعض القضاة لاقول لهم بدل ان نميع المسؤولية، ما هو الاهم، لو ان كل واحد قام بمسؤولياته. لانه بدون محاسبة المرتكب والخضوع للسلطة، أنتم لا تطبقون العدالة، تضربون أمل اللبنانيين بغد افضل”.

وتوجه الى مدعي عام التمييز بالقول: “انك من الناس الذي لديهم تاريخ قضائي ولديك التدقيق الجنائي واذا قمت بما يتوجب عليك تفتح كوة امل للبنانيين بهذا الملف”.

كما توجه عدوان الى “رئيس مجلس القضاء، وقال: “هناك دور لمجلس القضاء لاننا بحاجة الى خطوة تعيد الامل اللبنانيين، واثمن موقف مجلس الشورى الذي اخذ قرارا بشأن القوانين التي ردها رئيس الحكومة وللبحث تتمة. ومهما مر الزمن لم نترك اي قضية واي حق للناس لا سيما المودعين وخصوصا ما يتعلق بجنى اعمارهم”.