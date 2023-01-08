عدوان: لماذا لا نطبّق الدستور؟

اعتبر النائب جورج عدوان عبر “تويتر”، أنّه “في الولايات المتحدة وفقًا للدستور تحول المجلس النيابي إلى هيئة ناخبة في حالة انعقاد دائم حتى انتخاب رئيس للمجلس، فاجتمع المجلس ٣ مرات يوميًا حتى انتخب رئيس في الدورة 15”.

أضاف: “الدستور اللبناني نص في المواد ٧٤ و٧٥ في حال خلوّ سدة الرئاسة، على أن يجتمع المجلس بحكم القانون، وأن يعتبر هيئة انتخابية لا هيئة اشتراعية، ويترتب عليه الشروع حالًا في انتخاب رئيس الدولة: لماذا لا نطبق الدستور ويجتمع النواب ٣ مرات يوميًا حتى انتخاب رئيس”؟

الدستور اللبناني نص في المواد ٧٤ و٧٥ في حال خلو سدة الرئاسة على ان يجتمع المجلس بحكم القانون وان يعتبر هيئة انتخابية لا هيئة اشتراعية ويترتب عليه الشروع حالا في انتخاب رئيس الدولة:

لماذا لا نطبق الدستور ويجتمع النواب ٣ مرات يوميا حتى انتخاب رئيس ؟ (2/2)#جورج_عدوان — Georges Adwan Official (@GeorgesAdwan) January 8, 2023