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عدوان: لم نتدخل في التشريع.. وحضرنا لأن الجيش كان في خطر

منذ ساعة واحدة
تكتل "الجمهورية القوية"

تكتل "الجمهورية القوية"

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أشار النائب جورج عدوان من مجلس النواب، إلى أنّ “تكتل الجمهورية القوية خاض معركة التمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون من أجل الأمن والاستقرار في لبنان”، وقال: “لم نتدخل في التشريع، وحضرنا لأن الجيش كان في خطر”.

ولفت إلى أن “إدارة الجلسة اليوم كانت حكيمة حتى يتمكن كل النواب من أن يصوتوا ويعبروا عن رأيهم”، وقال: “ما حصل هو انتصار لرمزية الجيش ولكل لبناني حر ولكل لبناني مقتنع بأن بسط سلطة القوى الأمنية على كل الأراضي اللبنانية سيؤمن الاستقرار”.

وأكد أن “الانتصار الحقيقي هو بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة أصيلة”، وقال: “سنزخم حركتنا مع كل المعارضة والخيريين للوصول إلى هذا الهدف”.

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