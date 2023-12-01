عدوان: لن نغيّر من قناعاتنا.. ولا نأخذ بالاعتبار إلا مصالحنا الوطنية

أشار رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان، إلى أننا “طالبنا بتأخير التسريح لرتبة عماد من منطلق وطني سيادي، لتمكين المؤسسة العسكرية وقيادتها الاستمرار بفاعلية بتأدية دورها الوطني في هذا الظرف الدقيق إقليميًا ووطنيًا، واعتبرنا أن هذا الأمر مرتبط بالمصلحة الوطنية العليا raison d’état وبالأمن القومي”.

وأضاف عبر منصة “إكس”: “أن يتوافق هذا الأمر مع نظرة دول أخرى أمر لا يغير من منطلقاتنا ولا من قناعاتنا ولا يؤثر على مسار الأمور بالنسبة لنا وعلى تصميمنا، انطلاقًا من مصلحة وطنية بحتة. فنحن في قرارتنا لا نأخذ بعين الإعتبار إلا ما يخدم مصالحنا الوطنية”.

أن يتوافق هذا الأمر مع نظرة دول أخرى أمر لا يغير من منطلقاتنا ولا من قناعاتنا ولا يؤثر على مسار الأمور بالنسبة لنا وعلى تصميمنا، إنطلاقا من مصلحة وطنية بحتة.

فنحن في قرارتنا لا نأخذ بعين الإعتبار إلا ما يخدم مصالحنا الوطنية.

(٢/٢) — Georges Adwan Official (@GeorgesAdwan) December 1, 2023