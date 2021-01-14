عدوان: لن نكون قادرين على تلقيح إلا 10% من اللبنانيين

رأى نائب رئيس حزب القوات اللبنانية وعضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عدوان أن ” مجلس النوّاب سيقرّ غداً قانون تنظيم استخدام اللقاح ولجنة الصحة النيلابية قامت بواجبها سريعاً ولكن بالوقت الذي عدد كبير من البلدان قد بدأت بتلقيح شعبها نحن لا نزال أمام اقرار القانون”.

وأضاف عدوان في حديث تلفزيوني أنه “ليس هناك فعالية وجدية في مجابهة كورونا على مستوى الحكومة المستقيلة ووزارة الصحة، وحتى آخر آذار لن نكون قادرين على تلقيح إلا 10% من اللبنانيين ويجب استيراد اللقاح من شركات مختلفة لتلقيح نسبة اكبر من السكان”.