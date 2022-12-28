الأربعاء 4 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 28 ديسمبر 2022 |
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عدوان: ما حصل في بريح الشوفية لا يعكس واقع الحال في المنطقة

منذ 3 دقائق
جورج عدوان

جورج عدوان

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أوضح نائب رئيس حزب “القوات اللبنانية” النائب جورج عدوان في بيان ان “ما حصل في بلدة بريح الشوفية لا يعكس واقع الحال في البلدة التي يعمّ فيها التآخي والتفاعل؛ والدليل الاحتفالات التي تزامنت مع الميلاد: قبله وبعد”.

اضاف: “كما أنّ ذلك لا يعكس المناخ العام السائد في الجبل، حيث يسود الأمن والاستقرار والطمأنينة، إذ برغم الضغوط المعيشية والاقتصادية القاسية لقد تشكّلت فرصةً إضافيّةً للمزيد من الوحدة في الجبل لا التفرقة، وبالتالي ما حصل لا يمتّ إلى بريح ولا إلى منطقة الجبل بصلة”.

وقال: “هذه الحادثة أتت من خارج السياق العام وهي مفتعلة من مغرضين لن يتمكّنوا من تعكير صفو هناء الحياة في بريح والجبل، فضلاً عن أنّ هذه الأعمال ليست مرفوضة في الجبل وحسب بل في لبنان كلّه”.

واكد أنّ “العبث بالسلم الأهلي خطّ أحمر، كما نؤكّد بأنّ المصالحة هي جوهر وجود هذا الجبل، والتصدي لهذه الأعمال هو تصدٍّ مشترك من المسيحيين والموحدين الدروز في وحدة صفّ وموقف حفاظًا على استقرار الجبل بوجه خاص واستطرادًا لبنان كلّه بوجه عام”.

وختم مطالبا الأجهزة المعنية بـ”توقيف الفاعلين، ونؤكّد أنّ ما حققته المصالحة أكبر بكثير من محاولات خبيثة للتشويش على مفاعيلها”.

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