عدوان: ما في نصّ نصّ بالقانون.. وكلّنا رجال تحدّي

كان من المقرر اليوم الخميس 13\10\2022، ان تعقد جلسة ثانية لانتخاب رئيس للجمهورية، ولكن لم يكتمل النصاب ليعاود رئيس مجلس النواب نبيه بري الى ارجاء الجلسة الى الخميس المقبل.

وعند انتهاء الجلسة أشار نائب رئيس حزب “القوات اللبنانية” النائب جورج عدوان إلى “أننا جاهزون في أي لحظة لانتخاب رئيس للجمهورية، واليوم هناك أكثر من فريق غير جاهز لانتخاب رئيس علماً أن الجهوزية كان يفترض أن تكون موجودة منذ الأول من أيلول”.

وقال عدوان: “حرام” في وضع البلد الحالي ألا نمارس كنواب مسؤوليتنا كما يجب، ولا عذر لعدم وجود مرشّحين للكتل ولا عذر لعدم طرح مرشّح خياراته واضحة”.

وأضاف: “نريد رئيساً للجمهورية ينتشل لبنان من هذا الوضع ويغيّر الأحوال ونرى بميشال معوض القدرة على انجاز التغيير المنشود وأدعو الكتل لتحديد خياراتها لتتمكن من مواجهة الرأي العام”.

وأردف عدوان: “لا أرى ميشال معوّض ضعيفاً إنما يتمتع بالقوة ولو اكتمل النصاب كان سيسجّل رقماً جديداً”.

كما قال: “القصة ليست بأوراق فيها معايير مثل ورقة “التيار”، بل المعيار بناس تمثّل حقيقة المكتوب فيها.. و”ما في نصّ نصّ بالقانون.. وكلّنا رجال تحدّي”.