عدوان مسائي على جنوب لبنان وسلسلة عمليّات لحزب الله.. كيف يبدو المشهد؟

يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على جنوب لبنان، حيث نفذ الطيران الحربي المعادي غارة جوية، مساء اليوم، استهدفت منزلًا في بلدة ياطر أدت إلى تدميره. ولم يفد عن وقوع إصابات.

كما سقطت قذيفة من العدو الإسرائيلي على منزل في بلدة عيتا الشعب واحتراق المنزل. ولم يفد عن أية خسائر بشرية.

كذلك استهدف القصف المدفعي محيط بلدة الخيام، ومحيط معمل الحجار في منطقة سردا. وتعرض سهل مرجعيون ومركبا لقصف مدفعي معاد، وسقطت قذيفة على تلة حمامص في سردا، ويطاول القصف المعادي أطراف يارين والجبين.

ونفذ الطيران الحربي المعادي غارة جوية استهدفت أطراف بلدة رامية وغارة أخرى استهدفت اطراف عيتا الشعب.

فيما أغارت مسيرة معادية على مزرعة السلامية في خراج كفرشوبا. وتعرض خراج بلدة الفرديس وخراج بلدة راشيا الفخار منطقة الغرب لقصف معاد متقطع .

وفي مرجعيون، تجدد القصف المعادي لمنطقة الكساير في حولا، كما تعرضت أطراف الخيام لقصف مماثل. وشن الطيران المعادي غارة على مروحين وأطراف بلدة البستان.

كذلك شن الطيران الإسرائيلي غارتين على حامول واللبونة، في منطقة الناقورة.

وتعرضت أطراف من بلدة عيترون قرابة الواحدة والنصف من بعد ظهر اليوم لقصف مدفعي معادي، كما طاول القصف جبل الباط وكان مصدره مواقع العدو الإسرائيلي المقابلة. وامتد القصف قرابة الواحدة و50 دقيقة من بعد الظهر ليطاول أطراف عيتا الشعب ومارون الراس .

وسقطت قذيفة أطلقها العدو الإسرائيلي بين المنازل في بلدة محيبيب، إلا أنها لم تسفر عن أي إصابات.

إلى ذلك، أعلن “حزب الله” في سلسلة بيانات عن العمليات التي نفتها ضد مواقع الاحتلال، مشيرًا إلى أنّه “دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‏‏‏والشريفة”، استهدف مقاتلوه عند الساعة 03:30 من عصر اليوم تجمعًا لجنود الاحتلال الصهيوني في محيط موقع الضهيرة ‏بالأسلحة المناسبة، وتم إصابته إصابة مباشرة.

كما استهدف مقاتلو “الحزب” عند الساعة 02:00 من بعد الظهر ‏ ثكنة شوميرا (بلدة طربيخا اللبنانية المحتلة) بالأسلحة المناسبة، وتم إصابتها إصابة مباشرة.

وعند الساعة 03:30 عصرًا ‏استهدف الحزب تجمعًا لجنود العدو الصهيوني في موقع المنارة بالأسلحة المناسبة، وتمّ إصابته إصابة مباشرة.

كما تم استهداف الموقع‏ البحري عند الساعة 02:12 بالأسلحة المناسبة، وتمّ إصابته إصابة مباشرة.

وعند الساعة 01:50 من ظهر ‏اليوم استهدف الحزب موقع راميا بالأسلحة المناسبة، وتم إصابته إصابة مباشرة.

واستهدف مقاتلو “الحزب” عند الساعة 01:45 موقع المالكية بصاروخ بركان وتم إصابته إصابة مباشرة.