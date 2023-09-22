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عدوان: ندين التعدي الصارخ على السيادة اللبنانية

منذ 13 ثانية
جورج عدوان

جورج عدوان

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كتب النائب جورج عدوان على منصة “اكس”: “ندين التعدي الصارخ من قبل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على السيادة اللبنانية بإعطاء إفادات سكن للسوريين.

نطالب الحكومة باتخاذ القرارات والتدابير الفورية لوقف هذا التعدي وإبطال مفاعيله.

ويقتضي هذا الوضع محاسبة أي مسؤول لبناني عن هذا الانتهاك الصارخ للدستور والقوانين، واتخاذ تدابير صارمة بوجه المفوضية”.

 

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