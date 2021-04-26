عدوان: نعمل على جعل أكثرية أعضاء "القضاء الأعلى" منتخبين

أكد نائب رئيس حزب القوات اللبنانية النائب جورج عدوان، أننا “نعرف أهمية قانون استقلالية القضاء، ونقوم بكل جهدنا، إذ نعقد جلستين كل أسبوع للعمل عليه”.

وأوضح عدوان في حديث تلفزيوني إلى أنه إذا كان هناك هيئة عامة في الصيف، سيتم عرض القانون عليها وإلا سيعرض في تشرين. الاختبار الكبير بالهيئة العامة.

ولفت إلى أن “كل أعضاء مجلس القضاء الأعلى، اليوم، معينون، هناك فقط شخصان منتخبان، ونحن نعمل على جعل أكثرية مجلس القضاء الأعلى، 7 أو أكثر، أي 7 قضاة منتخبين من القضاة”.

وأضاف أننا “نعمل أيضاً لتغيير مجلس القضاء كل فترة، أي لا يمكن لشخص تجديد ولايته لمرة ثانية متتالية، ونقوم بتأليف جسم لديه أفضل الظروف ليقوم بتشكيلات ومتابعة أعمال القضاء”.

وتابع، “كما نعطي دوراً مهماً للتفتيش، على الرغم من أنه في القانون الحالي لو قام التفتيش بدوره في السنين التي مضت لما وصلنا اليوم إلى هذا المكان، فملفات كثيرة لم ينظر فيها أو تأخر النظر فيها، لكنا استدركنا ما نحن فيه اليوم”.