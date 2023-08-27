عدوان: هدفنا منع وصول أي مرشح لحزب الله إلى رئاسة الجمهورية

أكد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب جورج عدوان أن “خيارنا واحد وواضح وهو انتخاب رئيس يُطبّق الدستور وهناك فرقاء يرتّبون أمورهم مع “حزب الله” وتقاطعنا على جهاد أزعور لمواجهة سياسة”الحزب”.

وأضاف، في حديث إلى “بيروت اليوم” عبر mtv: “هدفنا منع وصول أي مرشح لحزب الله الى رئاسة الجمهوريّة وأي رئيس يُقدّم ضمانات لـ”الحزب” لن نقبل به”، لافتاً الى أن “مصلحة البلد تكمن في أن يأتي رئيس يجمع حوله كل المعارضة في مواجهة حزب الله ورسالة لودريان فيها مخالفة لمبدأ السيادة”.

وقال عدوان: “نرفض التدخّل الخارجي في الملف الرئاسي، وتيمور جنبلاط أكد أنه ليس في وارد دعم سليمان فرنجية للرئاسة”، مشيراً الى أن “انتخاب رئيس الجمهورية الأساس والدعوة للحوار تكون بوجوده ونزع سلاح “الحزب” في يد اللبنانيين فقط”.

وتابع: “حزب الله لن يفتعل 7 أيار جديداً بوجود قائد الجيش العماد جوزاف عون، والمؤسسة العسكرية تُمارس دورها بكل مناقبية وننتظر نتائج التحقيق في حادثة الكحالة”.

وشدّد عدوان على أن “تقرير التدقيق الجنائي كشف أن هناك إدارة سيئة في مصرف لبنان”، مضيفاً: “طلبتُ سابقاً التحقيق والتدقيق في حسابات مصرف لبنان ولو حصل ذلك لكنّا وفّرنا ما حدث في عام 2019”.

وأكد أن “أداء حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري واضح وشفاف وأظهر عن نية واضحة بالعمل السليم”، لافتاً الى أننا “نُراجع المعنيين في نتائج تحقيقات عين إبل لنتخذ موقفاً واضحاً ونطلب تحديد المُجرمين وتحويلهم الى القضاء”.