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عدوان: هذه الحزمة لن تغير موقفنا بضرورة العودة الفورية للسوريين

منذ 57 ثانية
جورج عدوان

جورج عدوان

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كتب النائب جورج عدوان عبر “اكس”: “عندما بات وجود السوريين المتواجدين في لبنان بشكل غير شرعي يشكل تهديداً مباشراً لدول أخرى، تحرك الاتحاد الأوروبي فجأة بعدما ساهم لسنوات طويلة بتشجيع إبقائهم في لبنان وأتت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى بيروت لتعلن عن حزمة مساعدات بقيمة مليار يورو”.

وأضاف: “هذه الحزمة أو غيرها ومهما بلغت قيمتها، لم ولن تغير من موقفنا بضرورة العودة الفورية للسوريين إلى بلدهم وأي مساعدة تُساهم في تأخير عودتهم إلى سوريا أو خروجهم إلى بلد لجوء ثالث سنتصدى لها وهي مرفوضة تماماً، وتشكل انتهاكاً صارخاً للسيادة وللقوانين اللبنانية. وحبذا لو تُقدم الدول المهتمة والمجتمع الدولي الأموال للسوريين داخل سوريا بعد عودتهم إلى مناطقها الآمنة حيث عاد الاستقرار. والحكومة اللبنانية مطالبة بموقف صارم وحاسم وحازم بهذا الصدد وبالمباشرة بالتدابير الفورية لإعادة السوريين الى بلادهم”.

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