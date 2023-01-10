الثلاثاء 17 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 10 يناير 2023 |
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عدوان: وكالتنا وواجبنا يقضيان بالدفاع عن حقوق المودعين... وسنفعل!

منذ دقيقتين
جورج عدوان

جورج عدوان

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غرّد النائب جورج عدوان عبر “تويتر”: “اليوم تبدأ مناقشة خطة إعادة التوازن المالي التي أعدتها الحكومة وتكتمت حولها سابقا، والتي تؤدي في حال إقرارها الى شطب أموال المودعين. وكالتنا وواجبنا يقضيان بالدفاع عن حقوق المودعين وتحديد المسؤوليات وتوزيع الخسائر وفقا لذلك… وسنفعل”.

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