عدوان: وكالتنا وواجبنا يقضيان بالدفاع عن حقوق المودعين... وسنفعل!

غرّد النائب جورج عدوان عبر “تويتر”: “اليوم تبدأ مناقشة خطة إعادة التوازن المالي التي أعدتها الحكومة وتكتمت حولها سابقا، والتي تؤدي في حال إقرارها الى شطب أموال المودعين. وكالتنا وواجبنا يقضيان بالدفاع عن حقوق المودعين وتحديد المسؤوليات وتوزيع الخسائر وفقا لذلك… وسنفعل”.

اليوم تبدأ مناقشة خطة إعادة التوازن المالي التي أعدتها الحكومة وتكتمت حولها سابقا، والتى تؤدي في حال إقرارها الى شطب أموال المودعين.

وكالتنا وواجبنا يقضيان بالدفاع عن حقوق المودعين وتحديد المسؤوليات وتوزيع الخسائر وفقا لذلك… وسنفعل#جورج_عدوان — Georges Adwan Official (@GeorgesAdwan) January 10, 2023