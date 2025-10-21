عدوان يؤكد: الانتخابات في موعدها.. ولا مكان للمجهول حول تصويت المغتربين

قال النائب جورج عدوان بعد انتهاء الجلسة: “مصمّمون على إجراء الانتخابات في موعدها، والحل فيما يخص تصويت غير المقيمين يكون عبر مشروع قانون تحضره الحكومة وتعرضه على مجلس النواب”. وأضاف عدوان أنه يوجّه دعوة إلى الرئيسين عون وسلام لإدراج المشروع المقدم من وزير الخارجية والتصويت عليه.

وأكد عدوان أن أي مسائل خلافية ستُطرح على الهيئة العامة، مشدداً على الالتزام بأي قرار يصدر عنها، لكنه شدد أيضاً على أن مجلس النواب لن يقبل أن يبقى في المجهول بالنسبة للانتخابات النيابية، مؤكداً أهمية وضوح المسار الديمقراطي والاستعداد لإجرائها في موعدها.