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عدوان: يجب أن نميّز بين موضوع النصاب وموضوع الانتخابات

منذ ساعة واحدة
جورج عدوان

جورج عدوان

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تمنّى النائب “جورج عدوان”، خلال الجلسة السادسة لانتخاب رئيس للجمهورية، “التعاطي مع موضوع دستورية نصاب الجلسات بهدوء حتى نوضح الأمور كما هي وكما حصل من قبل”.

وأشار الى ان ” لا مانع إطلاقًا من عقد جلسة تفسير للدستور وهذا حق للنواب، ولكن سواء حصلت الجلسة أم لا يجب أن نميز بين موضوع النصاب وموضوع الانتخابات”.

وأشار الى ان “الدستور تحدث عن عملية الانتخاب وليس عن النصاب، وحدّد أن انتخاب الرئيس يحصل بثلثي عدد النواب، وبالتالي فسّر من يتحدث دستوريا الأمر بأن النصاب بشكل دائم يكون بالثلثين”، موضحًا انه “في المجلس النيابي وفي النظام الداخلي هناك مواد تتحدث عن عدم جواز غياب النواب ووجوب تقديم عذر عن الغياب، وبالتالي النظام يقتضي على النواب أن يحضروا ويقوموا بمسؤولياتهم”.

كما أكّد “اننا مع نصاب الثلثين، ولكن نتمنى على النواب أن يمارسوا دورهم ومسؤوليتهم في صندوق الاقتراع”.

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