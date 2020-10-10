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عدّاد كورونا في لبنان يسجل رقما مرتفعا والعجز سيد الموقف

10 - أكتوبر - 2020
كورونا لبنان

كورونا لبنان

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ترتفع أعداد الإصابات يوما بعد يوم، حيث يسجل لبنان يوميا أكثر من ألف إصابة، وهو مؤشر يدل على دخول لبنان في مرحلة الانهيار الصحي إلى جانب الاقتصادي. واقع مرير تواجهه وزارة الصحة التي تدعو المواطنين لأخذ كافة الإجراءات الوقائية وتقوم بعزل أكثر المناطق التي يتفشى فيها الوباء، إلا أن تزايد الأرقام هو سيد الموقف وعجز الدولة عن كبح سرعة انتشار الوباء في المدن يزيد من سوء الوضع الحالي، لا سيما مع دخولنا في الخريف واقتراب الشتاء وموسم الإنفلونزا الذي سيعقد الوضع.

اعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 1388 اصابة كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 52,558
وجاء في التقرير:

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