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عدّاد كورونا مستمر بالإنخفاض.. كم بلغ اليوم؟

منذ ساعتين
آخر تحديث: 28 - فبراير - 2022 7:31 مساءً
كورونا لبنان

كورونا لبنان

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أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 12 حالة وفاة و1870 إصابة جديدة بكورونا.

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