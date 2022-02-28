الأثنين 27 رجب 1443 ﻫ - 28 فبراير 2022
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أخبار لبنان
عدّاد كورونا مستمر بالإنخفاض.. كم بلغ اليوم؟
منذ ساعتين
آخر تحديث: 28 - فبراير - 2022 7:31 مساءً
كورونا لبنان
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أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 12 حالة وفاة و1870 إصابة جديدة بكورونا.
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