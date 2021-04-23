السبت 11 رمضان 1442 ﻫ - 24 أبريل 2021 |
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عراجي: آفة الكبتاغون تهدد أمن المجتمع

منذ 25 دقيقة
النائب عاصم عراجي

النائب عاصم عراجي

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غرّد رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي عبر حسابه على تويتر قائلاً:

آفة تعاطي الكبتاغون ارتفعت نسبته بين الشباب بلبنان، وأصبح يهدد امن المجتمع. ازدياد العنف قد يكون له علاقة بهذه الآفه. البطالة والوضع الأقتصادي الصعب والتراخي بتطبيق العقوبات سبب أساسي لتفشي التعاطي للحد من هذه الأفه هي معالجة الأسباب.

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