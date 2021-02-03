عراجي: أعدد الوفيات والحالات الحرجة لا تزال مرتفعة

أسف رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي معتبراً ان نسبة الإصابات لا تزال بحدود ال20%.

وقال: “للأسف نسبة الأصابات الإيجابية لكورونا ما زالت بحدود ال٢٠./٠ أعدد الوفيات و الحالات الحرجة ما زالت مرتفعة، الاصابات بالقطاع الطبي و التمريضي المرهق لم تنخفض”.

وأضاف عراجي في سلسلة تغريدات عبر “تويتر”، “هذه مؤشرات يجب ان تكون حاضرة على طاولة اللجنة الوزارية لكورونا يوم الجمعة مع التقديمات الاجتماعية للناس عند أخذ القرار لأن الناس انهكت من الوضع الاقتصادي تماما كما انهكت من الكورونا. حذاري العشوائية”.

٢/٢ هذه مؤشرات يجب ان تكون حاضرة على طاولة اللجنة الوزارية لكورونا يوم الجمعة مع التقديمات الاجتماعية للناس عند أخذ القرار لأن الناس انهكت من الوضع الاقتصادي تماما كما انهكت من الكورونا. حذاري العشوائية — النائب الدكتور عاصم عراجي (@dr_assem_araji) February 3, 2021