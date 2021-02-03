برامج

شاهد اخر حلقاتنا اونلاين
استمع لاذاعتنا

عراجي: أعدد الوفيات والحالات الحرجة لا تزال مرتفعة

منذ ساعة واحدة
عاصم عراجي

عاصم عراجي

A A A
طباعة المقال

أسف رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي معتبراً ان نسبة الإصابات لا تزال بحدود ال20%.

وقال: “للأسف نسبة الأصابات الإيجابية لكورونا ما زالت بحدود ال٢٠./٠ أعدد الوفيات و الحالات الحرجة ما زالت مرتفعة، الاصابات بالقطاع الطبي و التمريضي المرهق لم تنخفض”.

وأضاف عراجي في سلسلة تغريدات عبر “تويتر”، “هذه مؤشرات يجب ان تكون حاضرة على طاولة اللجنة الوزارية لكورونا يوم الجمعة مع التقديمات الاجتماعية للناس عند أخذ القرار لأن الناس انهكت من الوضع الاقتصادي تماما كما انهكت من الكورونا. حذاري العشوائية”.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

المزيد من أخبار لبنان

طرابلس- ارشيف
مصرف لبنان في طرابلس سيفتح ابوابه غدا لصرف مستحقات البلديات المالية
المدارس
رابطة الثانوي ثمنت لقاءها مع وزني: غدا يوم تدريس عادي “اونلاين”
قصف إسرائيلي
قصف إسرائيلي لمواقع حزب الله جنوب سوريا

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

"فتاة الانقلاب"
فيديو “فتاة الانقلاب” في ميانمار يجذب الآلاف
"طاعون العناكب" يجتاح المنازل الأسترالية
بالفيديو: “طاعون العناكب” يجتاح المنازل الأسترالية!
تلوث الهواء يزيد خطر فقدان البصر الدائم
هل تشعر بـ “حرقة العين”؟ استشر الطبيب إذا استمرت لأكثر من 3 أيام