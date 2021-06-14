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عراجي: أفرجوا عن الأدوية

14 - يونيو - 2021
عاصم عراجي

عاصم عراجي

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رأى النائب عاصم عراجي أن الأوضاع الطبية أصبحت لا تحتمل، واليوم هو الفرصة الأخيرة للإفراج عن الأدوية الموجودة في المستودعات لدى المستوردين والتي تكفي حاجة السوق بما يقارب السبعين بالمئة.

عراجي لفت، في حديث اذاعي، الى أننا في حال تعبئة عامة وعلى وزارة الصحة أن تجري كشفاً واحصاء على كل هذه المستودعات وتتخذ اللجنة الوزارية قرارها وتفرج عن هذه الأدوية، على أن تحفظ الدولة حق المستوردين بهذه الموجودات وتجد بعد ذلك حلا لها مع حاكم مصرف لبنان، مشددا على ضرورة إيجاد حل للدواء والمستلزمات الطبية، لأنها تهدد حياة الآلاف وتضعهم أمام خطر تدهور حالتهم الصحية أو الموت.

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