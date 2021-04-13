عراجي: أين الدولة وأزلامها الذين سرقوا وهدروا أموال الناس

غرّد رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي على حسابه عبر “تويتر”، كاتِباً:

أين الدولة وأزلامها، الذين سرقوا وهدروا أموال الناس، المواد الغذائية المدعومة تباع بأغلى الأسعار، فقدان حليب الأطفال والدواء المستشفيات تسعر بدولار السوق بحجة الاستمرار مصرف لبنان يدعي دعم المستلزمات الطبية والنقابة تدعي العكس، تذكروا بشهر رمضان عدالة السماء اقسى واشد من عدالة الارض.

أين الدولة وأزلامها،الذي سرقت وهدرت أموال الناس، المواد الغذائية المدعومة تباع بأغلى الأسعار،فقدان حليب الأطفال والدواء

المستشفيات تسعر بدولار السوق

بحجةالاستمرار مصرف لبنان يدعي دعم المستلزمات الطبية والنقابة تدعي العكس،

تذكروا بشهر رمضان عدالةالسماء اقسى واشدمن عدالة الارض — Dr Assem Araji – الدكتور عاصم عراجي (@dr_assem_araji) April 13, 2021