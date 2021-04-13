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عراجي: أين الدولة وأزلامها الذين سرقوا وهدروا أموال الناس

13 - أبريل - 2021
عاصم عراجي

عاصم عراجي

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غرّد رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي على حسابه عبر “تويتر”، كاتِباً:

أين الدولة وأزلامها، الذين سرقوا وهدروا أموال الناس، المواد الغذائية المدعومة تباع بأغلى الأسعار، فقدان حليب الأطفال والدواء المستشفيات تسعر بدولار السوق بحجة الاستمرار مصرف لبنان يدعي دعم المستلزمات الطبية والنقابة تدعي العكس، تذكروا بشهر رمضان عدالة السماء اقسى واشد من عدالة الارض.

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