الجمعة 16 ذو الحجة 1443 ﻫ - 15 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

عراجي: إشارات إيجابية بأن الجلطات غير مرتبطة بلقاح استرازينيكا

17 - مارس - 2021
عاصم عراجي

عاصم عراجي

A A A
طباعة المقال

غرد النائب عاصم عراجي عبر حسابه على تويتر، قائلا: “القرار النهائي لمنظمة الصحة العالمية والوكالة الأوروبية للأدوية سيصدر يوم الخميس، إشارات إيجابية بأن الجلطات الرئوية والوريدية غير مرتبطة بإعطاء لقاح استرازينيكا. الاسترازنيكا أعطت بيانات تثبت أن 17 مليون مواطن تلقوا اللقاح. 37 أصيبوا بجلطات. هذا أقل من غير الملقحين. العلم وحده يحدد”.

    المزيد من أخبار لبنان

    وزير الاقتصاد - أمين سلام
    حفاظاً على خبز المواطن.. اجراء من سلام يخص الطحين
    المديرية العامة لقوى الامن الداخلي
    بالصورة: مطلوب بجرائم احتيال وبحقه مذكرات توقيف بقبضة الأمن
    جبران باسيل
    باسيل: لإيجاد حل لأزمة النازحين السوريين

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    جبران باسيل
    الأسد لنصرالله: باسيل "عضمو طري"... نفضّل فرنجية
    كارثة المرفأ
    حريق في مرفأ بيروت.. وتحذير من مخاطر الإقتراب
    راغب علامة
    هجوم حاد من راغب علامة على قيادات لبنان.. "إلى مزبلة التاريخ"!