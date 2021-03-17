عراجي: إشارات إيجابية بأن الجلطات غير مرتبطة بلقاح استرازينيكا

غرد النائب عاصم عراجي عبر حسابه على تويتر، قائلا: “القرار النهائي لمنظمة الصحة العالمية والوكالة الأوروبية للأدوية سيصدر يوم الخميس، إشارات إيجابية بأن الجلطات الرئوية والوريدية غير مرتبطة بإعطاء لقاح استرازينيكا. الاسترازنيكا أعطت بيانات تثبت أن 17 مليون مواطن تلقوا اللقاح. 37 أصيبوا بجلطات. هذا أقل من غير الملقحين. العلم وحده يحدد”.

القرار النهائي لمنظمة الصحة العالمية والوكالة الأوروبية للأدوية سيصدر يوم الخميس ،اشأرات إيجابية بان الجلطات الرئوية والوريدية غير مرتبطة بإعطاء لقاح استرازنيكا

الأسترازنيكا أعطت بيانات تثبت ان ١٧مليون مواطن تلقوا اللقاح ٣٧اصيبوا بجلطات هذا اقل من غير الملقحين

العلم وحده يحدد — Dr Assem Araji – الدكتور عاصم عراجي (@dr_assem_araji) March 16, 2021