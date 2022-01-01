عراجي: اثبتت الدراسات ان متحور اوميكرون اقل خطورة من متحور دلتا

غرد رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي كاتبا: معظم الدراسات، اثبتت ان متحور اوميكرون اقل خطورة من متحور دلتا، لكن عدد دخول المرضى والوفيات بالولايات المتحدة ازدات بنسبة عشرون بالمئة، نظرآ لسرعة انتشاره، المقارنه قد تنطبق بلبنان كورونا تجتاح العالم، هل تشكل مناعة مجتمعية ام تؤدي الى متحورات جديدة سؤال الإجابة علية بعد عدة شهور.

معظم الدراسات،اثبتت ان متحور اوميكرون اقل خطورة من متحور دلتا، لكن عدد دخول المرضى والوفيات بالولايات المتحدة ازدات بنسبة عشرون بالمئة،نظرآ لسرعة انتشاره،المقارنه قد تنطبق بلبنان

كورونا تجتاح العالم، هل تشكل مناعة مجتمعية ام تؤدي الى متحورات جديدة سؤال الإجابة علية بعد عدة شهور، — Dr Assem Araji – الدكتور عاصم عراجي (@dr_assem_araji) January 1, 2022