عراجي: اجتماع للجنة الصحة النيابية اليوم لمناقشة ارتفاع اصابات كورونا

أعلن رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، أن لجنة الصحة النيابية تعقد الأربعاء اجتماعاً بمجلس النواب لمناقشة ارتفاع اصابات كورونا، بعد فتح البلد بسبب عدم الالتزام بالتدابير الوقائية وامتلاء غرف عنايات كورونا بالمرضى.

ولفت الى أن النقاش سيتطرق الى الأوضاع الصحية بحضور كافة نقباء المهن الطبية وانعكاس انهيار الليرة على القطاعات الطبية.

تعقد لجنة الصحة النيابية غدآ الأربعاء اجتماع بمجلس النواب لمناقشة ارتفاع اصابات كورونا، بعد فتح البلد بسبب عدم الالتزام بالتدابير الوقائية وامتلاء غرف عنايات كورونا بالمرضى ،النقاش سيتطرق الى الأوضاع الصحية بحضور كافة نقباء المهن الطبية وانعكس انهيار الليرة على القطاعات الطبية — Dr Assem Araji – الدكتور عاصم عراجي (@dr_assem_araji) March 23, 2021