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عراجي: اجتماع للجنة الصحة النيابية اليوم لمناقشة ارتفاع اصابات كورونا

منذ ساعتين
آخر تحديث: 24 - مارس - 2021 12:24 صباحًا
مجلس النواب

مجلس النواب - أرشيف

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أعلن رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، أن لجنة الصحة النيابية تعقد الأربعاء اجتماعاً بمجلس النواب لمناقشة ارتفاع اصابات كورونا، بعد فتح البلد بسبب عدم الالتزام بالتدابير الوقائية وامتلاء غرف عنايات كورونا بالمرضى.

ولفت الى أن النقاش سيتطرق الى الأوضاع الصحية بحضور كافة نقباء المهن الطبية وانعكاس انهيار الليرة على القطاعات الطبية.

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