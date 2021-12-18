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عراجي: اذا ازدادت إصابات كورونا فنحن أمام مأزق صحي كبير

18 - ديسمبر - 2021
عاصم عراجي

عاصم عراجي

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أشار رئيس ​لجنة الصحة النيابية​، النائب ​عاصم عراجي​، في حديث تلفزيوني، إلى أن “متحور اوميكرون سريع الانتشار اكثر من متحور دلتا، ولديه 32 طفرة ويقلل من مفعول اللقاحات، ولكن اللقاح يبقى يحمي من الدخول الى العناية الفائية”.

ولفت إلى أنه “لدينا 916 سرير عناية فائقة، ونسبة الإشغال 80 بالمئة، واقسام الكورونا في عدد من المستشفيات مقفلة”، محذرًا من أنه “اذا ازدادت حالات الإصابة بكورونا بعد راس السنة فنحن أمام مأزق صحي كبير”.

واكد أنه “نحاول ان لا نقفل البلد لان الوضع الاقتصادي صعب، ونحاول ان لا نذهب نحو الإقفال العام”، داعيًا الى “ضرورة اخذ اللقاح والالتزام بالاجراءات الوقائية”.

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