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عراجي: ارتفاع أسعار الأدوية أمر مخيف

منذ 11 ساعة
عاصم عراجي

عاصم عراجي

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أشار رئيس لجنة الصحة النيابية، النائب عاصم عراجي، إلى أن “الشكاوى التي وصلتني خلال اليومين الماضيين كثيرة، من ناحية عدم القدرة على تأمين الأدوية”.

وأوضح في حديث تلفزيوني، أن “ارتفاع أسعار بعض الأدوية مخيف، أي بين 8 و10 أضعاف”، مشدداً على “أننا أمام مشهد مأساوي”.

وأكد عراجي، أن “المشكلة الكبيرة، أن “مصرف لبنان” أبلغ وزارة الصحة أن لديه 35 مليون دولار لدعم الدواء، وهنا تم وضع الأولويات”، معلناً “أنني طلبت اجتماعاً غداً للجنة الصحة النيابية، في السراي الحكومة”.

ولفت إلى أن “المطلوب أن يكون هناك لجنة وزارية تتابع الموضوع”، معتبراً أنه “منذ البداية كانت طريقة الدعم خاطئة”.

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