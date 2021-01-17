عراجي: اسرع ‏قانون صدر بتاريخ لبنان

أكد رئيس لجنة الصحة النيابيّة النائب عاصم عراجي عبر “تويتر” أن ‏قانون الاستخدام الطارئ للمنتجات الطبية لمكافحة جائحة كورونا صدر ‏البارحة ليلاً في الجريدة الرسمية بعد توقيع الرؤساء الثلاثة، ليكون اسرع ‏قانون صدر بتاريخ لبنان بعد صيغه ودرسه بلجنة الصحة بالتعاون مع ‏القاضي جون قزي بظرف اربعة ايام بعد تبلغها بضرورة استحداث هذا ‏القانون من وزارة الصحة‎.‎

وأقر البرلمان اللبناني، الجمعة، قانونا يمهد الطّريق أمام الحكومة لتوقيع ‏اتفاقات لاستيراد لقاحات للوقاية من فيروس كورونا.‏

يأتي هذا القرار في وقت تكافح فيه البلاد زيادة حادة في الإصابات، حيثُ ‏سجل لبنان اليوم 6154 إصابة كورونا و44 حالة وفاة ليصل العدد ‏التراكمي إلى 243286 إصابة و1825 وفاة منذ بدء الجائحة. ‏

وكان من المتوقّع أن يُبرمَ لبنان منذ منتصف ديسمبر/كانون الأول اتّفاقًا ‏لتوريد لقاح فايزر-بيونتيك، واستلامِ الدّفعة الأولى بعد ثمانية أسابيع من ‏ذلك.‏

لكنّ البلاد تواجه عقبة قانونية منعتها من إبرام اتفاق حتى الآن. إذ يمنح ‏قانون اليوم شركتي “فايزر” و”بيونتيك” وأيّ شركة أخرى تقدم اللقاحات ‏إلى لبنان، الحماية من مطالبات المسؤولية عن المنتجات لعامين.‏

كما يتضمن القانون مادة تشير إلى وزارة الصحة اللبنانية، باعتبارها ‏الجهة الوحيدة المسؤولة عن أي تعويضات.‏

في هذا السياق، صرّح وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد ‏حسن عن حجز الوزارة لحوالي مليوني جرعة من لقاح فايزر-بيونتيك ‏لتغطية 20 بالمئة من مواطني البلاد، لكنّ الحكومة لم تعلن بعد عن ‏موعد بدء برنامج التطعيم. ‏