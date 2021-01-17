عراجي: اسرع ‏قانون صدر بتاريخ لبنان

أكد رئيس لجنة الصحة النيابيّة النائب عاصم عراجي عبر “تويتر” أن قانون الاستخدام الطارئ للمنتجات الطبية لمكافحة جائحة كورونا صدر البارحة ليلاً في الجريدة الرسمية بعد توقيع الرؤساء الثلاثة، ليكون اسرع قانون صدر بتاريخ لبنان بعد صيغه ودرسه بلجنة الصحة بالتعاون مع القاضي جون قزي بظرف اربعة ايام بعد تبلغها بضرورة استحداث هذا القانون من وزارة الصحة.
وأقر البرلمان اللبناني، الجمعة، قانونا يمهد الطّريق أمام الحكومة لتوقيع اتفاقات لاستيراد لقاحات للوقاية من فيروس كورونا.
يأتي هذا القرار في وقت تكافح فيه البلاد زيادة حادة في الإصابات، حيثُ سجل لبنان اليوم 6154 إصابة كورونا و44 حالة وفاة ليصل العدد التراكمي إلى 243286 إصابة و1825 وفاة منذ بدء الجائحة.
وكان من المتوقّع أن يُبرمَ لبنان منذ منتصف ديسمبر/كانون الأول اتّفاقًا لتوريد لقاح فايزر-بيونتيك، واستلامِ الدّفعة الأولى بعد ثمانية أسابيع من ذلك.
لكنّ البلاد تواجه عقبة قانونية منعتها من إبرام اتفاق حتى الآن. إذ يمنح قانون اليوم شركتي “فايزر” و”بيونتيك” وأيّ شركة أخرى تقدم اللقاحات إلى لبنان، الحماية من مطالبات المسؤولية عن المنتجات لعامين.
كما يتضمن القانون مادة تشير إلى وزارة الصحة اللبنانية، باعتبارها الجهة الوحيدة المسؤولة عن أي تعويضات.
في هذا السياق، صرّح وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن عن حجز الوزارة لحوالي مليوني جرعة من لقاح فايزر-بيونتيك لتغطية 20 بالمئة من مواطني البلاد، لكنّ الحكومة لم تعلن بعد عن موعد بدء برنامج التطعيم.