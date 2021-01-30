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عراجي: البشرية بحاجة لتلقيح سريع قبل ان يتحور كورونا ويفتك بالناس اكثر

30 - يناير - 2021
عاصم عراجي

عاصم عراجي

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غرّد رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي عبر حسابه على تويتر قائلاً: اعلان شركة جونسون اند جونسون عن قرب تصنيع لقاح جديد سيتم الموافقة عليه الأسبوع القادم مهم جدا كونه سيسهل عملية توزيع اللقاحات عالمياً لسهولة تخزينه وإعطاء جرعة واحدة فقط … البشرية بحاجة لتلقيح سريع قبل ان يتحور فيروس كورونا اكثر ويفتك بالناس اكثر.

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