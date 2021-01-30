عراجي: البشرية بحاجة لتلقيح سريع قبل ان يتحور كورونا ويفتك بالناس اكثر

غرّد رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي عبر حسابه على تويتر قائلاً: اعلان شركة جونسون اند جونسون عن قرب تصنيع لقاح جديد سيتم الموافقة عليه الأسبوع القادم مهم جدا كونه سيسهل عملية توزيع اللقاحات عالمياً لسهولة تخزينه وإعطاء جرعة واحدة فقط … البشرية بحاجة لتلقيح سريع قبل ان يتحور فيروس كورونا اكثر ويفتك بالناس اكثر.

اعلان شركة جونسون اند جونسون عن قرب تصنيع لقاح جديد سيتم الموافقة عليه الأسبوع القادم مهم جدا كونه سيسهل عملية توزيع اللقاحات عالمياً لسهولة تخزينه وإعطاء جرعة واحدة فقط … البشرية بحاجة لتلقيح سريع قبل ان يتحور فيروس كورونا اكثر ويفتك بالناس اكثر — النائب الدكتور عاصم عراجي (@dr_assem_araji) January 30, 2021