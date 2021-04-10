عراجي: البلد بالعناية واطباؤه تركوه

غرّد رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي على حسابه عبر “تويتر”، قائلاً: البلد إنسرق ما فلس، بينحكى ناس من كل الطوائف والأحزاب والسياسين ورجال الأعمال والمقاولين والموظفين والتجارة، ناس مخنوقه وخائفة على مصيرها، طوابير السيارات أمام المحطات والناس أمام الأفران وإشكالات المواد المدعومة, الإستشفاء للميسورين”.

وختم عراجي تغريدته، بالقول: “البلد يحتضر بالعناية واطباؤه تركوه”.

البلد انسرق ما فلس، بينحكى ناس من كل الطوائف والاحزاب والسياسين ورجال الاعمال والمقاولين والموظفين والتجارة، ناس مخنوقه وخائفة على مصيرها، طوابير السيارات امام المحطات والناس امام الأفران واشكالات المواد المدعومة, الاستشفاء للميسورين،

البلد يحتضر بالعناية واطباءه تركوه — Dr Assem Araji – الدكتور عاصم عراجي (@dr_assem_araji) April 10, 2021