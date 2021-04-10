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عراجي: البلد بالعناية واطباؤه تركوه

10 - أبريل - 2021
آخر تحديث: 10 - أبريل - 2021 9:27 صباحًا
عاصم عراجي

عاصم عراجي

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غرّد رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي على حسابه عبر “تويتر”، قائلاً: البلد إنسرق ما فلس، بينحكى ناس من كل الطوائف والأحزاب والسياسين ورجال الأعمال والمقاولين والموظفين والتجارة، ناس مخنوقه وخائفة على مصيرها، طوابير السيارات أمام المحطات والناس أمام الأفران وإشكالات المواد المدعومة, الإستشفاء للميسورين”.

وختم عراجي تغريدته، بالقول: “البلد يحتضر بالعناية واطباؤه تركوه”.

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