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عراجي: الحذر الشديد واجب

منذ 54 دقيقة
عاصم عراجي

عاصم عراجي

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أكد رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي عبر حسابه على تويتر أن ارتفاع عد الاصابات والوفيات بكورونا يوم امس، مؤشر يدعو للقلق خصوصا ان الأوضاع الاقتصادية متردية، والدولة عاجزة عن أخذ قرار بفرض تدابير واجراءات صارمه، والبعض ما زال يرفض ان يلتزم بالتدابير.

وأعلن أننا سنكون امام أسابيع صعبة قبل تلقيح عدد كبير من المقيمين.

وختم عراجي بالقول:” الحذر الشديد واجب”.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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