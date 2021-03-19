عراجي: الحذر الشديد واجب

أكد رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي عبر حسابه على تويتر أن ارتفاع عد الاصابات والوفيات بكورونا يوم امس، مؤشر يدعو للقلق خصوصا ان الأوضاع الاقتصادية متردية، والدولة عاجزة عن أخذ قرار بفرض تدابير واجراءات صارمه، والبعض ما زال يرفض ان يلتزم بالتدابير.

وأعلن أننا سنكون امام أسابيع صعبة قبل تلقيح عدد كبير من المقيمين.

وختم عراجي بالقول:” الحذر الشديد واجب”.

ارتفاع عد الأصابات والوفيات بكورونا امس، مؤشر يدعو للقلق وخاصة ان الأوضاع الاقتصادية متردية، والدولة عاجزةعن أخذ قرار بفرض تدابير واجراءات صارمه، والبعض ما زال رافض ان يلتزم بالتدابير

لهذا سنكون امام أسابيع صعبة قبل

تلقيح عدد كبير من المقيمين .الحذرالشديد واجب — Dr Assem Araji – الدكتور عاصم عراجي (@dr_assem_araji) March 19, 2021