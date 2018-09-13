عراجي: الحريري أبلغ المعنيين بأن لا حكومة من دون “القوات” و”الإشتراكي”

كشف عضو كتلة “المستقبل” النائب عاصم عراجي ،أن الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري ، أبلغ المعنيين انه لن يشكل الا حكومة وفاق وطني ووحدة وطنية، لذلك لن يشكل حكومة من دون “الحزب التقدمي الإشتراكي” و”القوات اللبنانية”.

واعتبر عراجي في تصريح إلى صحيفة “اللواء”، ان مواقف الرئيس الحريري في لاهاي بالنسبة لـ”حزب الله”، تؤكد حرصه على لملمة الوضع الداخلي وحفظ الاستقرار وتشكيل حكومة لا تستبعد اي طرف.

واشار عراجي الى ان الامر يتطلب بعض الوقت لانهاء المشاورات. خاصة مع تمسك الاطراف كل بمطالبه. لكن الوضع الاقتصادي لم يعد يحتمل، خصوصا وضع المزارعين والصناعيين المتوقف تصريف انتاجهم بسبب اقغال المعابر من سوريا الى دول الخليج.

المصدر اللواء