الأربعاء 5 محرم 1444 ﻫ - 3 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

عراجي: الرقابة غائبة والمواطن يدفع الثمن

4 - أبريل - 2021
عاصم عراجي

عاصم عراجي

A A A
طباعة المقال

غرّد رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي عبر “تويتر” قائلا “بدك تتعالج وانت مصاب بكورونا قبل ما تدخل لازم تدفع تأمين ألفي دولار. التأمين حسب المنطقة والمستشفى حتى لو كنت تابع لمؤسسة ضامنة، وإلا لا يوجد عندنا محل، روح تعالج ببيتك. هذا حال الاستشفاء في بعض المستشفيات، الرقابة غائبة والله المستعان المواطن عم يدفع الثمن”.

    المزيد من أخبار لبنان

    النائب غسان حاصباني
    حاصباني: سنعمل جاهدين للوصول الى حقيقة تفجير المرفأ
    السفارة الأوكرانية تقدّم عرضًا للحكومة اللبنانية.. ما مضمونه؟
    كهرباء لبنان
    عمّال ومستخدمو "كهرباء لبنان" يعلّقون إضرابهم لغاية 10 آب

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الشعب اللبناني يعاني من أسوأ أزمة اقتصادية
    مفاجأة من البنك الدولي.. لبنان الأول عالمياً!!
    السفارة البريطانية في بيروت
    بيان للسفارة البريطانية في لبنان عن تقديم طلبات منح جامعية
    محمد رمضان
    بالصور والفيديو.. مجنده اسرائيلية بين احضان محمد رمضان في اليونان