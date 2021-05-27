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عراجي: “الظاهر رح نبقى عايشين بدولة الفوضى”

منذ 3 ساعات
النائب عاصم عراجي

النائب عاصم عراجي

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أوضح رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي أن “مزاريب التهريب راح تبقى، وما حدا ناوي يسكرها، البنزين والدواء والسلع الغذائية المدعومة، قسم كبير عما يتهرب، بكرا بيتوزع الدواء من مخازن المستوردين للصيدليات، وبعد اسبوع بيرجع بيتهرب وبينقطع، نفس حكاية المحروقات”.

وقال عبر “تويتر”: “البلد عايش بدويخة الفساد والتهريب، الظاهر راح نبقى عايشين بدولة الفوضى”.

في سياق متصل، أشار عراجي سابقاً إلى أن “وزارة الصحة وضعت أولويات الأدوية وقدّمتها لمصرف لبنان، الذي سيصرفها بدوره، وسيتم الإفراح عن الدواء بين اليوم والغد، على أن تُحلّ الأزمة بشكل مرحليّ خلال يومين”.

وفي تصريح له، أوضح عراجي أنه “حين وجدت لجنة الصحة ووزارة الصحة أن هناك اختلاف بين أرقام مستوردي الأدوية وأرقام مصرف لبنان، شكّلت لجنة اجتمعت خلال الأيام الماضية، وعلمت أن العديد من الأدوية تخزّن في المستودعات»، لافتاً إلى أن اللجنة تأكدت من وجود فرق كبير في الأرقام، يقارب الـ100 مليون دولار بين الأشهر الأربعة والـ20 يوماً الأولى من عامي 2020 و2021».

يذكر ان لبنان يمرّ بأزمة اقتصادية ومالية ومعيشية واجتماعية حادة ومرهقة إثر السياسات الفاشلة التي حكمت طوال السنوات الماضية وإثر فساد الطواقم الحاكمة على مدى عقود.

وفي جديد الأزمات، يعاني اللبنانيين في شح بالأدوية من الصيدليات والمعدات الطبية والبنج حتى أنه تم تأجيل عشرات العمليات الجراحية بسبب عدم وجود بنج.

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