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عراجي: القطاع الصحي غير قادر على مواجهة أيّ تفشّ كبير

24 - ديسمبر - 2021
عاصم عراجي

عاصم عراجي

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غرّد رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي عبر حسابه على “تويتر” قائلاً: “ميلاد مجيد وعام سعيد، أعاده الله عليكم بالامان والصحة الجيدة والاستقرار ، وان تتحسن الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية والصحية في لبنان، وان يتوقف الانهيار بكل القطاعات. تمنياتي لكم الالتزام بالتدابير والإجراءات الوقائية لمكافحة كورونا. القطاع الصحي غير قادر على مواجهة أيّ تفشّ كبير”.

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