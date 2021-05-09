عراجي: المريض هو الضحية

أكد رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي ان هجرة الاطباء تزداد يومياً بسب انخفاض قيمة العملة اللبنانية وانخفاض مدخول الاطباء. وأوضح عراجي في حديث إذاعي أن الحل بتشكيل حكومة سريعة لإنقاذ جميع القطاعات.

وعن اللقاحات، لفت عراجي الى ان الوكالة البريطانية للأدوية اصدرت توصية بإعطاء الاسترازينيكا لمن هم فوق الـ 40 سنة.

وكان عراجي قد غرد عبر “تويتر” كاشفاً عن ان “محاولات لجنة الصحة النيابية للتوصل الى حل بين المؤسسات الضامنة ونقابة المستشفيات، لم يكتب لها النجاح نظراً لعدم قدرة المؤسسات الضامنة على رفع تعرفة الخدمات، لأنها ستنهار، المريض هو الضحية، لأنه سيدفع الفروقات. الحل هو تشكيل حكومة مهمه بأسرع وقت، لإنقاذ جميع القطاعات، التي تتهاوى بسرعة.”