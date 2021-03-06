عراجي: المشكلة اليوم أن شركات الأدوية الخارجية لا يريدون التعامل إلا مع الحكومات

أوضح رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي أن فوضى تنظيم إعادة فتح البلد تدريجياً وقلة التزام الناس أوصلتنا إلى ما نحن إليه. وقال في حديث تلفزيوني، “نسبة الوفيات ارتفعت والإصابات الإيجابية لا تزال مرتفعة لذلك على الناس أن يلتزموا والدولة اتخاذ الإجراءات وإلا سنضطر إلى إقفال البلد مرة أخرى”.

وأضاف، “لحد الآن، 76 ألف شخص تلقوا اللقاح تقريباً وسيصلنا تقريباً 250 ألف لقاح من شركات جديدة حتى آخر آذار”.

وأشار إلى أن المشكلة اليوم بعملية تأمين اللقاحات هي بأن شركات الأدوية الخارجية لا يريدون التعامل إلا مع الحكومات وهناك شح في اللقاحات عالمياً فمعظم الدول الكبيرة تلقح شعوبها.