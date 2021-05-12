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عراجي: المهنة تمر في أصعب الظروف

12 - مايو - 2021
آخر تحديث: 12 - مايو - 2021 4:09 مساءً
عاصم عراجي

عاصم عراجي

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غرد رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي عبر حسابه على تويتر:

“يمر اليوم العالمي للممرض، والمهنة تمر في أصعب الظروف على الصعيد المالي والاقتصادي والمعيشي، وبالرغم من ذلك إستمر الممرضين والممرضات في لبنان القيام بواجبهم على أكمل وجه، وكانوا وما زالوا في الصفوف الأمامية في التصدي لجائحة كورونا، فتحية تقدير وإحترام ومحبة”.

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