عراجي: المهنة تمر في أصعب الظروف

غرد رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي عبر حسابه على تويتر:

“يمر اليوم العالمي للممرض، والمهنة تمر في أصعب الظروف على الصعيد المالي والاقتصادي والمعيشي، وبالرغم من ذلك إستمر الممرضين والممرضات في لبنان القيام بواجبهم على أكمل وجه، وكانوا وما زالوا في الصفوف الأمامية في التصدي لجائحة كورونا، فتحية تقدير وإحترام ومحبة”.

يمر اليوم العالمي للممرض،والمهنة تمر في أصعب الظروف على الصعيد المالي والاقتصادي والمعيشي، وبالرغم من ذلك إستمر الممرضين والممرضات في لبنان القيام بواجبهم على أكمل وجه،وكانوا وما زالوا في الصفوف الأمامية في التصدي لجائحة كورونا ،فتحية تقدير وإحترام ومحبة — Dr Assem Araji – الدكتور عاصم عراجي (@dr_assem_araji) May 12, 2021