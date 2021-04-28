عراجي: الموافقة على اقتراح قانون يعتبر أفراد الأطقم الطبية شهداء

غرد رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي عبر حسابه على تويتر:

“وافقت اللجان المشتركة اليوم على اقتراح قانون قدم من اعضاء بلجنة الصحة النيابية يعتبر أفراد الأطقم الطبية من اطباء، ممرضين، مسعفين، ومساعدين، الذين توفوا خلال تأديتهم واجبهم الصحي بمكافحة جائحة كورونا بمرتبة شهيد بالجيش اللبناني وتستفيد عائلأتهم من الميزات المادية والمعنوية لشهداء الجيش”.

وافقت اللجان المشتركة اليوم على اقتراح قانون قدم من اعضاءبلجنة الصحةالنيابية يعتبر أفراد الأطقم الطبية من اطباء، ممرضين،مسعفين،ومساعدين،الذين توفوا خلال تأديتهم واجبهم الصحي بمكافحة جائحة كورونا بمرتبة شهيدبالجيش اللبناني وتستفيد عائلأتهم من الميزات المادية والمعنويةلشهداء الجيش — Dr Assem Araji – الدكتور عاصم عراجي (@dr_assem_araji) April 28, 2021