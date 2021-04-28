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عراجي: الموافقة على اقتراح قانون يعتبر أفراد الأطقم الطبية شهداء

28 - أبريل - 2021
عاصم عراجي

عاصم عراجي

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غرد رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي عبر حسابه على تويتر:

“وافقت اللجان المشتركة اليوم على اقتراح قانون قدم من اعضاء بلجنة الصحة النيابية يعتبر أفراد الأطقم الطبية من اطباء، ممرضين، مسعفين، ومساعدين، الذين توفوا خلال تأديتهم واجبهم الصحي بمكافحة جائحة كورونا بمرتبة شهيد بالجيش اللبناني وتستفيد عائلأتهم من الميزات المادية والمعنوية لشهداء الجيش”.

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