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عراجي: الناس موجوعة

6 - مارس - 2021
آخر تحديث: 6 - مارس - 2021 12:23 صباحًا
عاصم عراجي

عاصم عراجي

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غرّد رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي عبر حسابه على تويتر قائلاً: هل يشعر اي مسؤول معاناة مريض غير قادر على شراء الدواء او الدخول الى المستشفى او القدرة على شراء مستلزمات طبية فقوقعة لاستعادة السمع ثمنها ١٨٠مليون ليرة وفاتورة مريض ادخل قسم العناية بالكورونا ٢٥٠مليون ليرة. كلمة مسؤول تعني الشعور بألم الناس لا بإنكارها والتعامي عنها. الناس موجوعة.

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