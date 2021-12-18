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عراجي: انا قلق جداً على وطني وأهله

18 - ديسمبر - 2021
عاصم عراجي

عاصم عراجي

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غرّد رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي عبر حسابه الخاص على تويتر قائلًا: “انا قلق جدا على وطني واهله، لا جهوزية لقطاعه الاستشفائي لمواجهة اي تفشي لكورونا، بسبب هجرة الكادر التمريضي والطبي، نتيجة الانهيار المالي والاقتصادي والليرة اللبنانية، وعدم الالتزام بالتدابير الوقائية، والانتشار السريع لمتحور اوميكرون عالميًا، والكلفة الاستشفائية والدوائية الخيالية”.

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