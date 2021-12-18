عراجي: انا قلق جداً على وطني وأهله

غرّد رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي عبر حسابه الخاص على تويتر قائلًا: “انا قلق جدا على وطني واهله، لا جهوزية لقطاعه الاستشفائي لمواجهة اي تفشي لكورونا، بسبب هجرة الكادر التمريضي والطبي، نتيجة الانهيار المالي والاقتصادي والليرة اللبنانية، وعدم الالتزام بالتدابير الوقائية، والانتشار السريع لمتحور اوميكرون عالميًا، والكلفة الاستشفائية والدوائية الخيالية”.

انا قلق جدآ على وطني واهله، لاجهوزية لقطاعه الاستشفائي لمواجهة اي تفشي لكورونا ،بسبب هجرة الكادر التمريضي والطبي،نتيجة الانهيار المالي والاقتصادي والليرة اللبنانية،وعدم الالتزام بالتدابير الوقائية ،والانتشار السريع لمتحور اوميكرون عالميآ,والكلفة الاستشفائية والدوائية الخيالية، — Dr Assem Araji – الدكتور عاصم عراجي (@dr_assem_araji) December 18, 2021