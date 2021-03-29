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عراجي: بداية التلقيح بأسترازنيكا ستبدد الخوف منه

30 - مارس - 2021
النائب عاصم عراجي

النائب عاصم عراجي

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غرد رئيس لجنة الصحة النيابية النائي عاصم عراجي عبر “تويتر”.

وقال: “بداية التلقيح بأسترازنيكا ستبدد الخوف منه كما حصل مع بداية التلقيح بفايزر، وهذا شيء إيجابي، لان ذلك سيسرع بطء عملية التلقيح”.

وأضاف: “المهم ان تلتزم الشركات العالمية المصنعة للقاحات بمواعيد والكميات التي اتفق لبنان معها”.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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