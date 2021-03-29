عراجي: بداية التلقيح بأسترازنيكا ستبدد الخوف منه

غرد رئيس لجنة الصحة النيابية النائي عاصم عراجي عبر “تويتر”.

وقال: “بداية التلقيح بأسترازنيكا ستبدد الخوف منه كما حصل مع بداية التلقيح بفايزر، وهذا شيء إيجابي، لان ذلك سيسرع بطء عملية التلقيح”.

وأضاف: “المهم ان تلتزم الشركات العالمية المصنعة للقاحات بمواعيد والكميات التي اتفق لبنان معها”.

بداية التلقيح باسترازنيكا،ستبدد الخوف منه كما حصل مع بداية التلقيح بفايزر، وهذا شئ إيجابي، لان ذلك سيسرع بطءعملية التلقيح، المهم ان تلتزم الشركات العالمية المصنعة للقاحات بمواعيد والكميات التى اتفق لبنان معها — Dr Assem Araji – الدكتور عاصم عراجي (@dr_assem_araji) March 29, 2021