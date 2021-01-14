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عراجي: تخطينا السيناريو الايطالي

14 - يناير - 2021
النائب عاصم عراجي

النائب عاصم عراجي

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لفت رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي الى اننا تخطينا السيناريو الايطالي، مشيرا الى ان هناك مساعدات وصلت الى لبنان ولم تتوزّع ولقد عرفنا بأجهزة التنفس في المدينة الرياضية من وسائل الاعلام.

واكد عراجي في حديث تلفزيوني ان البلد في خطر كبير وقد يأتي يومًا نرى فيه الناس تتقاتل على أبواب المستشفيات، مشيرا الى ان الاصابات ستزداد بسبب الاكتظاظ الذي شهدناه في السوبرماكات قبل الاقفال كما حصل في ليلة رأس السنة والناس لا تلتزم، معتبرا ان الخطر كبير والاقفال يجب أن يكون تاما وجديا من دون استثناءات ولمدة 3 أسابيع لأن فترة الـ10 أيام غير كافية.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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