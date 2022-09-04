عراجي: تعتيم على جهود لجنة الصحة في ما خص البطاقة الصحية

إستغرب رئيس لجنة الصحة النيابية السابق عاصم عراجي، “التعتيم الذي شاب تقرير بثته محطة “LBC” حول الجهود التي قامت بها لجنة الصحة وباقي اللجان في ما خص البطاقة الصحية”.

وقال في بيان: “إن لجنة الصحة النيابية أقرت إقتراح قانون البطاقة الصحية الذي تقدمت به آنذاك كتلة المستقبل النيابية وقد وقعته شخصياً مع زملاء بالكتلة ومن بينهم النائب السابق الدكتور عاطف مجدلاني. وبعد درسه مع مجموعة كبيرة من المتخصصين بهذا القطاع أقرته لجنة الصحة ومن بعدها أقرته لجنة الإدارة والعدل ولجنة المال والموازنة ومن المفروض احالته الى الهيئة العامة. إن تقرير ال LBC والإجتماع الذي عقد في مقر جمعية مشروع وطن الانسان التابعة للنائب نعمة افرام لم يشر الى هذا لا من قريب ولا من بعيد، رغم أن هذا القانون إستغرقت دراسته من قبل اللجان الثلاثة عشرات الإجتماعات وعملا شاقا، كنت أتمنى على النائب افرام ان يكون موضوعيا وان لا يستثمر أو يهمل عمل زملاء سابقين له”.