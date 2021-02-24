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عراجي: ثغرة التلقيح حصلت بعلم مسبق للبنك الدولي

24 - فبراير - 2021
عاصم عراجي

عاصم عراجي

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أوضح رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور عاصم عراجي أن ثغرة التلقيح بالقصر الجمهوري وتلقيح عدد من النواب الذي تجاوز أعمارهم السبعون عاما مسؤولية مشتركة نتحملها جميعا بالرغم انها حصلت تحت اعين الجهات الرقابية من الصليب الأحمر والهلال الأحمر وبعلم مسبق للمقرض وهو البنك الدولي.

وقال عبر “تويتر”: “العبرة بالعودة الى الالتزام بالخطة وتحمل مسؤولياتنا”.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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