عراجي: حذاري قد نقع بالمحظور

أكد رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي أن تقرير وزارة الصحة اليوم يبين وجود 992 مريض بالعنايات الفائقة لكورونا وهو اعلى رقم منذ بداية الجائحة ومعرض للزيادة بالأيام القادمة، بعد فتح البلد بشكل فوضوي ولا ادنى التزام او تطبيق بالتدابير الوقائية، الاستهتار هو الغالب.

وقال عبر “تويتر”: “التزموا، حذاري قد نقع بالمحظور، فالوقاية خير من قنطار علاج”.

تقرير وزارة الصحة اليوم يبين وجود ٩٩٢ مريض بالعنايات الفائقة لكورونا وهو اعلى رقم منذ بداية الجائحة ومعرض للزيادة بالأيام القادمة، بعد فتح البلد بشكل فوضوي ولا ادنى التزام او تطبيق بالتدابير الوقائية، الاستهتار هو الغالب

التزموا، حذاري قد نقع بالمحظور

فالوقاية خير من قنطار علاج — Dr Assem Araji – الدكتور عاصم عراجي (@dr_assem_araji) March 22, 2021