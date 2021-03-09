عراجي: خوفي ان كورونا ستبقى معنا لفترة اطول من المتوقع!

غرد النائب عاصم عراجي عن معاودة ارتفاع نسبة الاصابات بالكورونا، قائلا:

“الوفيات والنسبة الايجابية مرتفعة، مراحل فتح البلد تدريجياً فشلت، عنايات كورونا شبه ممتلئة، خسارة لأطباء وعاملين صحيين، وضع اقتصادي سيء، شركات اللقاحات تحتكر معظم إنتاجها لدولها وتصدر لنا القليل”.

وأضاف: “خوفي ان كورونا ستبقى معنا لفترة اطول من المتوقع”.

معاودة ارتفاع نسبة الأصابات بالكورونا .الوفيات والنسبة الأيجابية مرتفعة .مراحل فتح البلد تدريجيآ فشلت عنايات كورونا شبه ممتلئة.خسارة لأطباء وعاملين صحيين.وضع اقتصادي سيئ شركات اللقاحات تحتكر معظم إنتاجها لدولها وتصدر لنا القليل

خوفي ان كورونا ستبقى معنا لفترة اطول من المتوقع — Dr Assem Araji – الدكتور عاصم عراجي (@dr_assem_araji) March 9, 2021