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عراجي: خوفي ان كورونا ستبقى معنا لفترة اطول من المتوقع!

9 - مارس - 2021
عاصم عراجي

عاصم عراجي

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غرد النائب عاصم عراجي عن معاودة ارتفاع نسبة الاصابات بالكورونا، قائلا:

“الوفيات والنسبة الايجابية مرتفعة، مراحل فتح البلد تدريجياً فشلت، عنايات كورونا شبه ممتلئة، خسارة لأطباء وعاملين صحيين، وضع اقتصادي سيء، شركات اللقاحات تحتكر معظم إنتاجها لدولها وتصدر لنا القليل”.

وأضاف: “خوفي ان كورونا ستبقى معنا لفترة اطول من المتوقع”.

 

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