عراجي دعا إلى إقفال كلي وتام لمدة أسبوع وإلا سنذهب إلى كارثة صحية

لفت رئيس لجنة الصحية النيابية النائب عاصم عراجي إلى أنه “يوميا أصبحنا نسجل أكثر من 5 آلاف إصابة يومبية بفيروس كورونا وبالتالي من هنا وحتى آخر الشهر سنكون بحاجة إلى 1500 سرير”، داعيا إلى “اقفال كلي وتمام لمدة أسبوع لنخفف سرعة انتشار فيروس كورونا والا سنذهب إلى كارثة صحية”.
كما طالب عراجي في حديث تلفزيوني رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب إلى “إعلان حالة طوارئ صحية وإلزام المستشفيات التي لم تفتح أقسام لمرضى كوورنا بفتح هذه الأقسام”، مشيرا إلى أن “الوقت يداهمنا وعلى الدولة تجهيز مستشفيات حكومية وخاصة فقط لمرضى كورونا”.