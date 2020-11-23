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عراجي: رفع دعم الدواء مصيبة والحل بترشيده وبدعم صناعة الأدوية الوطنية

منذ 20 دقيقة
النائب عاصم عراجي

النائب عاصم عراجي

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أشار رئيس ​لجنة الصحة النيابية​ ​عاصم عراجي​، في تصريح تلفزيوني، إلى أن رفع الدعم عن ​الدواء​ سيؤدي الى مصيبة كبيرة لا يمكن تحمل عواقبها، مشيرا الى أن الحل المبدئي يكمن في “ترشيد الدعم للأدوية ودعم صناعة ​الأدوية​ الوطنية، وتخفيف الدعم عن الأدوية غير الضرورية”.

وفي رد على سؤال حول إمكانية التسعير بحسب سعر 3900 ليرة لبنانية للدولار الواحد، أكد عراجي أن “هذا الموضوع طُرح بالمناقشات وأنا ضد هذا الطرح على الإطلاق، لأن دعم الدواء على 3900 بين 1515 و3900 ليرة هناك 3 أضعاف والدواء الذي يكون سعره 20 الف ليرة سيصبح 60 الفا ولا يستطيع حينها الفقير أن يشتريه”.

وشدد على أنه “لا يمكننا اللعب على الوقت لأن لدينا شهر تقريبا قبل رفع الدعم، وإن أوقف ​مصرف لبنان​ الدعم مصيبة، وأهمية الدواء بأهمية ​رغيف الخبز​”.

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