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عراجي: سنبدأ عملية التلقيح الاثنين أو الثلاثاء

12 - فبراير - 2021
عاصم عراجي

عاصم عراجي

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توقع رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي وصول أول دفعة من اللقاحات غدا إلى مستشفى رفيق الحريري الجامعي. وقال في حديث تلفزيوني: “الأمور تسير وفق الخطة الموضوعة بشكل جيد جدا وسنبدأ عملية التلقيح الاثنين أو الثلاثاء لمقدمي الرعاية الصحية”.

يذكر أنه أشار عراجي سابقاً، في حديث لجريدة “الأنباء” الالكترونيّة، إلى أنّ أرقام فحوصات كورونا الإيجابية لا تزال مرتفعة، متخوّفاً من عدم الإلتزام بالوقاية المطلوبة بعد الرفع التدريجي لخطة الطوارئ، “لأن ما نشهده من فوضى وعدم وضع الكمامة لا يبشر بالخير اطلاقاً، وإذا استمر الوضع كذلك سنكون أمام فوضى جديدة كتلك التي حصلت في كانون أول الماضي”.

وعن أرقام المسجّلين لطلب اللقاح، أشار عراجي إلى أن “العدد لغاية تاريخه بلغ نصف مليون شخص بما يوازي 10 في المئة من عدد المقيمين”، معتبراً أنه “مع وصول الدفعة الأولى من اللقاح يوم السبت والبدء بالتلقيح والتأكد من عدم حصول عوارض جانبيّة، فإنّ الإقبال على تسجيل الأسماء سيتضاعف”، مؤكداً “ألا شيء غير اللقاح سيوصلنا إلى برّ الأمان”.

 

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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